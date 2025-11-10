Бангладеш подвергся сильному давлению со стороны ряда западных стран, стремящихся помешать сотрудничеству республики с Россией. Об этом сообщил бывший министр образования Бангладеша Мохибул Хасан Чоудхури в интервью RT .

Чоудхури подчеркнул, что попытки повлиять на позицию Дакки предпринимались по широкому спектру направлений, включая энергетику и обеспечение продовольствием. Особенное внимание уделялось проекту строительства атомной электростанции Руппур, реализуемого совместно с российским партнером Росатомом.

Несмотря на усилия Запада ограничить взаимодействие двух стран, руководство Бангладеш намерено продолжать тесное партнерство с Москвой, поскольку российское предложение включает лучшие экономические условия и отвечает интересам национальной экономики и населения.