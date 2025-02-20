Экс-главу испанской федерации футбола приговорили к штрафу за поцелуй

Национальная судебная коллегия Испании приговорила экс-главу Королевской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса к штрафу за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Об этом сообщило издание Tribuna Valladolid .

Размер штрафа составил 10,8 тысячи евро. Также Рубиалесу запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров в течение года.

Суд оправдал экс-сотрудников федерации, которым грозили сроки за давление на спортсменку.

В октябре 2023 года дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от деятельности на три года за нарушение кодекса.

В августе того же года во время празднования победы испанской команды экс-глава Королевской федерации футбола без спроса поцеловал Эрмосо в губы. После этого на него обрушился шквал критики со стороны болельщиков и представителей средств массовой информации.