Экс-главу испанской федерации футбола приговорили к штрафу за поцелуй

Национальная судебная коллегия Испании приговорила экс-главу Королевской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса к штрафу за поцелуй футболистки Дженнифер Эрмосо без ее согласия. Об этом сообщило издание Tribuna Valladolid.
Размер штрафа составил 10,8 тысячи евро. Также Рубиалесу запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров в течение года.
Суд оправдал экс-сотрудников федерации, которым грозили сроки за давление на спортсменку.
В октябре 2023 года дисциплинарный комитет ФИФА отстранил Рубиалеса от деятельности на три года за нарушение кодекса.
В августе того же года во время празднования победы испанской команды экс-глава Королевской федерации футбола без спроса поцеловал Эрмосо в губы. После этого на него обрушился шквал критики со стороны болельщиков и представителей средств массовой информации.
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