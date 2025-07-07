Экс-главу Аджарии госпитализировали с огнестрельным ранением

Экс-премьер Аджарии Торнике Рижвадзе получил огнестрельное ранение в грудь и попал в клинику Geo Hospitals в Сагареджо, регион Кахети. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Грузии.

Рижвадзе оказали срочную медицинскую помощь, написал «Спутник Грузия». Врачи сообщили, что у него повреждено легкое, и его состояние остается стабильно тяжелым.

Глава Агентства морского транспорта Грузии Алекси Ахвледиани задержан как подозреваемый в неосторожном хранении огнестрельного оружия.

По данным телеканала «TV Пирвели», Торнике Рижвадзе несколько дней жил в доме матери Алекси Ахвледиани. В ночь на 7 июля около 02:00 из этого дома прозвучали выстрелы. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Ранее в центре Тбилиси ранили Цотне Гамсахурдию — сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. В МВД республики завели дело о попытке убийства. Пострадавшего направили на экстренную операцию.