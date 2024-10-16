Экс-гитариста Осборна пытались застрелить в Лас-Вегасе

Неизвестный открыл огонь в сторону бывшего гитариста Оззи Осборна Джейка И Ли. В результате музыкант получил ранения, сообщило агентство Associated Press .

Злоумышленник выстрелил в музыканта в Лас-Вегасе, когда тот выгуливал собаку. Ли поместили в больницу, он находится в сознании. Его представитель подтвердил, что пули не задели важных органов, и артист полностью поправится.

Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося. Комментарии полиция пока давать отказалась, добавили в агентстве.

Ранее стрельбу открыли во время беспорядков на вечеринке в штате Оклахома. В результате пострадали 12 человек, один американец погиб. Полиция задержала нескольких подозреваемых.