Экс-генерал французской армии Делавард: при проведении парламентских выборов Макрон отъявленно блефует

Бывший генерал французской армии Доминик Делавард в разговоре с «Известиями»прокомментировал проведение парламентских выборов во Франции. Эксперт считает, что нынешний французский лидер Эммануэль Макрон отъявленно блефует.

По его словам, при слабой электоральной поддержке Макрон уверен в своем поражении на предстоящих президентских выборах, в связи с чем принял решение поставить у власти один из двух противостоящих ему лагерей. Таким образом он хочет продемонстрировать неспособность обновленного состава парламента выполнять свои прямые обязанности.

Число депутатов от коалиции Макрона в парламенте сократится в радикальных пропорциях, но это может быть частью стратегии лидера страны, допустил Делавард.

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