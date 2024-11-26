Экс-директор по коммуникациям Белого дома Скарамуччи заявил, что санкции бьют по позициям доллара

Санкции, которые вводят власти США в отношении других государств, в результате сильно бьют по доллару. Такое мнение выразил в беседе с RT экс-директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

Он подчеркнул, что сам никогда не был сторонником санкций. Потому что несмотря на некоторые сложности, которые они нанесли Ирану или экономике России, в результате они ослабили позиции американской национальной валюты.

И нельзя утверждать, что попытка превратить доллар в оружие в итоге не обернется против США, которые стремятся оставаться лидерами на рынке финансовых услуг, подытожил Скарамуччи.