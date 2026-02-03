Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в беседе с ИА НСН поддержал точку зрения главы дипломатической службы Евросоюза Кайи Каллас, высказанную на конференции в Осло. Корчмарь заметил, что действующие правила мирового порядка основаны на силе отдельных государств, а не на правовых нормах.

«Пока этой силой могут воспользоваться США, потому что все позволяют им это делать. У них 320 миллионов населения, есть военная мощь, военные базы за рубежом, мощная экономика. Но есть Индия, Китай — они могут объединиться на общей платформе и противостоять Штатам каким-то образом», — пояснил Корчмарь.

По его мнению, существующие международные организации утратили способность влиять на ситуацию и фактически исполняют роль послушных инструментов внешней политики США.