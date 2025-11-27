Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в интервью сайту телеканала «Звезда» раскрыл детали механизма давления Запада на Киев.

По словам экс-парламентария, Евросоюз поручил своим дипломатам убедить следователей приостановить распространение доказательств вины Владимира Зеленского и главы его администрации Андрея Ермака в крупных коррупционных делах.

ФБР играет ключевую роль в этом процессе, поскольку именно оно решает судьбу расследования. Хотя Запад официально не поддерживает обнародование компрометирующих материалов, угроза их появления помогает удерживать Зеленского под контролем, утверждает Царев.