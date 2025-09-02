Экс-депутат Рады Царев напомнил, что убитый Парубий имел репутацию националиста

Экс-секретарь СНБО и бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий приобрел известность как радикально настроенный националист и экстремист. Такое заявление сделал народный депутат Верховной рады Украины IV–VII созывов Олег Царев в эфире программы «Между тем», сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Как пояснил бывший парламентарий, Парубий активно способствовал разжиганию вражды и беспорядков в Украине. Он ответственен за гибель мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов во время известных событий «оранжевой революции», подчеркнул Царев.

«Человек потратил столько сил на то, чтобы разжечь ненависть, на то, чтобы сделать с Украиной то, что сейчас происходит, — он это все сделал. Законы природы, законы справедливости вернули ему частично то, что он сотворил», — заявил экс-депутат.

Напомним, убийство Андрея Парубия произошло 30 августа во Львове.