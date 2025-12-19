Переименование копейки в польский «шаг» на Украине никак не связано с утверждением государственности страны. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в интервью сайту телеканала «Звезда» .

По мнению политика, попытки украинских властей внедрить исторические наименования монет обусловлены исключительно желанием отвлечь население от текущих проблем государства и продемонстрировать приверженность курсу десоветизации и децентрализации власти.

Олейник подчеркнул, что на протяжении веков территория современной Украины находилась под контролем разных государств и не имела собственного постоянного статуса независимой державы. Исторически страна принадлежала различным правителям, включая Польшу и Литву, и лишь кратковременно обладала элементами автономии в эпоху Киевской Руси и казачества времен Богдана Хмельницкого.