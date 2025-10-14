Экс-депутат Рады Олейник заявил, что Эрдоган не внушает доверия как посредник в переговорах
Президент США Дональд Трамп заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган мог бы выступить эффективным посредником в разрешении российско-украинского конфликта. Свое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с «Ридусом».
Экс-парламентарий подверг сомнению способность Эрдогана играть важную роль в мирных переговорах. Он напомнил, что предыдущие попытки Турции организовать переговорный процесс в Стамбуле оказались неудачными, и договоренности были сорваны.
«Хотел бы, чтобы президент Турции внес ясность, что там произошло. Но он как-то молчал и молчит на эту тему», — отметил Олейник.
На его взгляд, ожидания от потенциальной роли Турции в качестве посредника остаются неопределенными, а сама идея переговоров — предмет дискуссий и сомнений .