Украина не желает мира. Об этом говорит продление военного положения на территории страны. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Как отметил собеседник, этими действиями киевский режим бросил вызов президенту США Дональду Трампу, который работает над прекращением конфликта.

«Трамп настаивает на быстром прекращении огня, перемирии и достижении стабильного мира... Они абсолютно пошли против политики Трампа», — сказал бывший парламентарий.

Олейник добавил, что продление военного положения — это вызов всему народу Украины. Кроме того, эта мера дает возможность продолжать узурпировать власть.