Финансирование Украины со стороны Запада существенно сократилось — объем внешних вливаний в бюджет страны уменьшился вдвое. В результате вся нагрузка ляжет на граждан, которые уже находятся в тяжелой ситуации. Об этом «Абзацу» рассказал Владимир Олейник, участник международного движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной Рады.

Он отметил, что Украина столкнулась с серьезными проблемами: половина бюджета формируется за счет долгов от Запада, которые быстро растут. Щедрость США и Европы существенно снизилась, и Международный валютный фонд требует переноса финансового бремени на население.

Ожидается повышение налогов, что может окончательно уничтожить местное производство и бизнес. Военный сбор с физических лиц, который изначально составлял 1,5%, затем увеличился до 5%, и это не предел. Социальные выплаты заморожены, а проблемы усугубляются значительным воровством на уровне киевских властей, отметил Олейник.