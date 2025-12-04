Экс-депутат Рады Килинкаров заявил, что реакция стран на дроновую войну Украины не ускорит переговоры

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров поделился с « Ридусом » мнением о влиянии усиливающихся нападений украинских беспилотных кораблей в Черноморье на ход переговоров о завершении специальной военной операции.

Бывший парламентарий подтвердил, что подобные ситуации наносят ощутимый ущерб третьим странам, стремящимся сохранить нейтралитет. Однако эти события едва ли приведут к значительному ухудшению имиджа Украины в глазах мирового сообщества и заставят другие государства пойти навстречу российским требованиям на переговорах.

«Турция отчасти сотрудничает с Россией — в зависимости от того, насколько ей это выгодно в данный момент. С одной стороны, будут возмущения, а с другой — в отношении Украины ничего не изменится», — привел пример политик.

По его словам, Турция демонстрирует желание балансировать, оставаясь дружественной одновременно России и Украине.