Экс-депутат Рады Килинкаров заявил, что идея с референдумом не может быть реализована на практике

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров высказал мнение о невозможности реализации идеи референдума по сделке с Россией. Об этом сообщило ИА НСН .

Ранее состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Затем американский лидер провел беседу с Владимиром Зеленским, который заявил о намерении вынести на референдум территориальный вопрос. Трамп заявил, что мирное соглашение можно утвердить либо референдумом, либо решением Рады.

«Конечно, сделку можно утвердить в Верховной раде. Идея с референдумом на самом деле не может быть реализуема. Я вообще не понимаю, зачем нужно проводить референдум в отношении отвода украинских войск с территории Донбасса», — высказался Килинкаров.

Экс-парламентарий назвал бредом соответствующее предложение, пояснив, что Зеленский выдвинул такую инициативу, чтобы выиграть время.