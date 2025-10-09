Экс-депутат армянского парламента Абовян назвал маловероятной реализацию импичмента для Пашиняна

Бывший депутат Национального собрания Армении Арман Абовян в беседе с ИА НСН дал оценку попыткам оппозиции объявить импичмент действующему премьер-министру Николаю Пашиняну, подчеркнув, что однозначные выводы делать преждевременно.

Противники Пашиняна собрали подписи 34 депутатов, что близко к необходимому числу для начала процедуры импичмента, но все же недостаточно.

Абовян выразил скепсис относительно присоединения других депутатов от проправительственной коалиции, поскольку внешние обстоятельства не свидетельствуют о наличии весомых оснований для перехода на сторону оппозиции. По его мнению, руководство оппозиционных сил рассматривает импичмент как тактический ход, надеясь оказать давление на власть путем уличных акций и прочих методов политического воздействия.

Несмотря на близость необходимого числа подписей, инициаторы сталкиваются с внутренними разногласиями. Два независимых депутата, формально поддерживающие идею импичмента, выдвигают условие выдвижения собственного кандидата, что создает препятствия для консолидации усилий. В итоге реализация сценария импичмента представляется маловероятной, оставаясь предметом внутриполитических интриг и обсуждений.