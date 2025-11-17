Вашингтон грозит миру новыми экономическими санкциями. Президент США Дональд Трамп объявил о возможности введения таможенных пошлин до 500% на товары российских торговых партнеров. Подобные меры приведут к серьезному удару по американской экономике, заявил директор Центра исследования социально-экономической политики Алексей Зубец в эфире радио «Комсомольская правда» .

Эксперт отметил, что Россия поддерживает стабильные торговые связи практически со всеми странами мира, включая Европу и Азию. Однако наибольший риск для США представляет возможное введение пошлин против Китая. Без поставок редких земель, необходимых американскому оборонному сектору, Америка окажется перед лицом кризиса.

Кроме того, угроза новых санкций может вызвать цепочку негативных последствий для всей мировой торговли, способствуя росту инфляции и снижению потребительского спроса. Таким образом, решение Вашингтона способно обернуться глубокими финансовыми проблемами внутри самих США, подчеркнул Зубец.