Экономист Зубец: расширение конфликта на Ближнем Востоке грозит повышением цен на нефть

Обострение и расширение конфликта на Ближнем Востоке, безусловно, скажется на стоимости нефти. Так, она может стоить и 200, и 250 долларов за баррель, рассказал экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, сейчас американцы делают все, чтоб не допустить такого развития событий. Учитывая их возможности по влиянию на обе стороны конфликта, скорее всего, широкого противостояния не будет.

При этом Россия останется в выигрыше, если цены на нефть и на другие сырьевые товары поднимутся. Однако РФ точно не будет раздувать и стимулировать конфликт ради этого, отметил Зубец.