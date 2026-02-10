Экономист Селезнев заявил, что Евросоюз ищет способ легально перевести российские активы из Euroclear
Европейские чиновники разрабатывают правовую базу для перемещения замороженных российских активов из бельгийского депозитария Euroclear в другое учреждение. Это намерение озвучил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев в интервью телеканалу «Звезда».
Эксперт пояснил, что такая мера позволит Западу официально распоряжаться финансовыми ресурсами России. Вместе с тем, любые подобные шаги являются незаконными, так как они нарушают международное право и создают риски для владельцев капиталов, размещенных в Euroclear.
Несмотря на очевидные нарушения, европейские структуры продолжают искать пути обхода правовых норм, рассматривая российское имущество фактически как собственность. Таким образом, возникает угроза нарушения принципов неприкосновенности активов третьих сторон, заложенная международным правом, подчеркнул Селезнев.