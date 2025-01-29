Экономист Селезнев: реализовать программу пошлин Трамп сможет за три года

В администрации Белого дома заявили, что Соединенные Штаты планируют ввести пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции. О возможных последствиях торговой войны Дональда Трампа в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

Эксперт считает, что для производителей из Тайваня будет выгоднее перебраться в США и спокойно работать там.

«Производителям все равно, по какой цене продавать, если будут покупать, цена будет заложена в конечную стоимость продукта», — сказал он.

Селезнев добавил, что на реализацию программы Трампу потребуется до трех лет. Основной рынок сбыта останется в Америке, только теперь будут дополнительно платить.

Собеседник также вспомнил, что Трамп обещал ввести 100-процентные пошлины на бизнес стран БРИКС с США.