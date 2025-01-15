Экономист Рогожин: РФ заинтересована возобновлением военно-технических связей с Вьетнамом

Россия будет использовать все возможности для усиления конкуренции своего бизнеса на территории Юго-Восточной Азии. Страна также заинтересована в восстановлении военно-технического партнерства с Вьетнамом, считает заведующий сектором МГИМО МИД РФ института мировой экономики международных отношений РАН Александр Рогожин. Об этом он заявил в беседе с Ura.ru.
Специалист отметил, что Вьетнам традиционно был одним из самых крупных покупателей российского оружия и техники. На вооружении страны находится большое количество истребителей из России, однако их со временем нужно обновлять.
«Страна заинтересована в запчастях, России же интереснее поставлять туда новые боевые машины, но не последних образцов», — заявил Рогожин.
Он добавил, что сейчас вопрос военно-технического сотрудничества России и Вьетнама находится в стадии обсуждения.
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