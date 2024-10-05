Экономист объяснил интерес МВФ к России

Решение МВФ отложить визит в Россию не означает, что он не состоится, заявила в беседе с агентством «Прайм» аналитик-макроэкономист Института экономики роста имени Столыпина Любовь Косинова. Консультации с Россией, в первую очередь, нужны Западу.
Не в интересах Запада прекращать отношения с Россией, так как она вносит средства в бюджет фонда и разрыв связей навредит самому МВФ. Также фонд осознает, какой удар санкции нанесли мировой экономике, теперь необходимо как-то восстанавливать доверие.
Косинова предположила, что экономисты МВФ хотят посмотреть, как российская экономика справляется с санкционным давлением. Рецепты могут пригодиться в интересах других участников.
МВФ отложил консультации с Россией на неопределенный срок. Фонд планировал обсудить «экономическое развитие и политику страны».
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