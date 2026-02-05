Экономист Нирадж Шах рассказал, что трудовым мигрантам из Индии обеспечивают хорошие условия в России

Несмотря на заключение торговой сделки между Индией и Европейским союзом, трудовые мигранты из Индии будут продолжать работу в России. Об этом заявил финансовый аналитик и руководитель офиса «Индийского бизнес альянса» Нирадж Шах в беседе с Ura.ru .

По его словам, многие индийские работники предпочитают Россию из-за комфортных условий проживания и достойной оплаты труда.

«Я очень часто летаю домой в Индию и вижу, что на обратном пути половину салона самолета занимают индийские рабочие», — отметил экономист.

Он также добавил, что высокооплачиваемые специалисты, такие как программисты, продолжают искать лучшие возможности на Западе.