Экономист Митрахович заявил, что при восстановлении производств в ЕС вырастут цены на газ

Если в Европе решат восстановить производства, то это спровоцирует рост цен на газ. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он объяснил, что странам Евросоюза, они решили сократить поставки из России, пришлось многим пожертвовать. В частности, речь идет об их энергоемкой, химической и металлургической промышленности.

Однако в Европе не могут взять под контроль все факторы, например, погоду. Если придет сильное похолодание, то потребление увеличивать. Это также провоцирует рост цен на газ, которые взлетят еще сильнее, если в ЕС захотят восстановить хотя бы некоторые химические и металлургические производства, добавил эксперт.