Экономист Митрахович: в мире нет такого количества нефти, которым можно заменить российскую | 360°

Мир 08 мая 2024, 13:55 Экономист Митрахович: в мире нет такого количества нефти, которым можно заменить российскую

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Великобритания закупила рекордные объемы переработанной российской нефти, сообщили СМИ. Отследить путь горючего достаточно трудно, а санкции Запада не распространяются на нефтепродукты из третьих стран, заявил экономист Станислав Митрахович в эфире радиостанции Sputnik.

«Если вы будете запрещать нефтепродукты из Индии или из Турции, то где гарантия, что вы не попадете в те нефтепродукты, которые сделаны из нефти какой-нибудь еще страны», — пояснил эксперт.

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По его словам, в мире нет такого количества черного золота, которым можно заменить российские ресурсы. Отказ в данном случае способен привести к резкому снижению уровня жизни населения, отметил специалист.