Экономист Миловидов допустил, что изъятие активов России в ЕС повлечет риски для всех финансовых рынков

Доктор экономических наук Владимир Миловидов прокомментировал намерение изъять суверенные российские активы в ЕС. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, такое решение Евросоюза способно создать опасный юридический прецедент, ухудшить инвестиционный климат и привести к снижению доверия инвесторов к европейским финансовым рынкам.

«Это больше чем ошибка. Это, во-первых, преступление. А то, что последствия этого преступления — они будут чувствоваться на всех финансовых рынках», — высказался специалист.

Он также добавил, что при возникновении угрозы экспроприации российские власти способны прибегнуть к зеркальным мерам.