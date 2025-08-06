Экономист Микаэлян заявил, что США не смогут заключить мир между Арменией и Азербайджаном

Экономист, эксперт Института Кавказа Грант Микаэлян в разговоре с ИА НСН заявил, что встреча лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме не завершится подписанием мирного соглашения. Несмотря на активные усилия США занять позицию основного медиатора в регионе, вероятность заключения мира ничтожна.

Микаэлян отметил, что российская роль посредника ослабевает с осени 2021 года, поскольку Армения и Азербайджан стремятся уменьшить российское присутствие в регионе. Усилия западных стран направлены на вытеснение России из Южного Кавказа перед возможным усилением позиций Кремля после завершения украинского кризиса.

Политическая координация России и Ирана усиливает российские позиции, усложняя попытку лишения страны роли ключевого игрок. Запад пытается ускорить процессы изменения баланса сил, пока Россия занята другими вопросами, подчеркнул специалист.