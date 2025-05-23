Экономист Никита Масленников в интервью телеканалу «Звезда» обозначил введение Евросоюзом таможенных пошлин на российскую продукцию удобрений как попытку повлиять на руководство США, чтобы оно усилило давление на Москву с требованием заключения перемирия с Украиной.

Масленников полагает, что такие шаги направлены на ужесточение торговых ограничений для отдельных видов российской продукции, создавая дополнительные экономические препятствия. По его мнению, эти меры служат инструментом политического давления на американскую администрацию Дональда Трампа, вынуждая ее принять активные меры.

Вместе с тем, экономист подчеркнул, что в ситуации, когда сохраняется шанс достичь мирных договоренностей, Трамп вряд ли пойдет на радикальные меры вроде принятия закона о введении тарифов размером в 500%. Данный законопроект, инициированный американскими сенаторами, предусматривает высокие таможенные сборы на импорт нефти и урана из России в случае отказа последней заключать долгосрочный мир с Украиной.

Анализируя политику ЕС, Масленников приходит к выводу, что данные меры преследуют двойную цель: политически усилить нажим на Россию и экономически защитить внутренний рынок Европы от возможной конкуренции.