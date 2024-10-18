Экономист Александр Лосев рассказал, к чему привел отказ Германии от энергоносителей РФ. Слова эксперта опубликовал сайт телеканала « Звезда ».

По мнению специалиста, разрыв соответствующих связей с Россией обходится ФРГ очень дорого.

Лосев также отметил, что в первый год прекращения взаимодействия с РФ Европа потратила на триллион евро (порядка 105 триллионов рублей) больше при покупке энергетических ресурсов. В результате серьезно пострадал бюджет многих стран.