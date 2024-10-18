Экономист Лосев: отказ от энергоносителей РФ обходится Германии очень дорого

Экономист Александр Лосев рассказал, к чему привел отказ Германии от энергоносителей РФ. Слова эксперта опубликовал сайт телеканала «Звезда».

По мнению специалиста, разрыв соответствующих связей с Россией обходится ФРГ очень дорого.

Лосев также отметил, что в первый год прекращения взаимодействия с РФ Европа потратила на триллион евро (порядка 105 триллионов рублей) больше при покупке энергетических ресурсов. В результате серьезно пострадал бюджет многих стран.

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