Экономист Александр Лосев рассказал, к чему привел отказ Германии от энергоносителей РФ. Слова эксперта опубликовал сайт телеканала «Звезда».
По мнению специалиста, разрыв соответствующих связей с Россией обходится ФРГ очень дорого.
Лосев также отметил, что в первый год прекращения взаимодействия с РФ Европа потратила на триллион евро (порядка 105 триллионов рублей) больше при покупке энергетических ресурсов. В результате серьезно пострадал бюджет многих стран.
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