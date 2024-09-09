Экономист Лобода заявил о предстоящем сокращении поставок импортной рыбы на Западе

Поставки морепродуктов и импортной рыбы на Западе сократятся на четверть. Об этом рассказал экономист Андрей Лобода в беседе с RT .

По его словам, западные государства способны быстро заменить пропавший товар аналогами из других стран.

«Вполне возможно, что Китай, куда Россия уже перенаправила поставки рыбы, морепродуктов и икры, будет частично перепродавать импортированную продукцию в Европу», — предположил аналитик.

Он также отметил, что в таком случае продукция будет обходиться европейцам дороже. Цены могут увеличить даже в два раза.