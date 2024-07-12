Экономист Лобода: депозитарий Казахстана попросил россиян вывести ценные бумаги, чтобы не попасть под санкции

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода прокомментировал сообщение о том, что Центральный депозитарий Казахстана попросил своих клиентов вывести российские ценные бумаги. Об этом написал RT .

По словам эксперта, казахстанский депозитарий не может себе позволить безопасно хранить ценные бумаги российских эмитентов, иначе он может попасть под западные санкции.

«В основном речь идет о российских государственных и корпоративных облигациях. Бумаги могут быть заблокированы из-за санкций», — пояснил экономист.

В заключение Лобода добавил, что каких-то официальных рекомендаций от США или ЕС в отношении казахстанского депозитария не существует.