Экономист Лобода: депозитарий Казахстана попросил россиян вывести ценные бумаги, чтобы не попасть под санкции

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода прокомментировал сообщение о том, что Центральный депозитарий Казахстана попросил своих клиентов вывести российские ценные бумаги. Об этом написал RT.
По словам эксперта, казахстанский депозитарий не может себе позволить безопасно хранить ценные бумаги российских эмитентов, иначе он может попасть под западные санкции.
«В основном речь идет о российских государственных и корпоративных облигациях. Бумаги могут быть заблокированы из-за санкций», — пояснил экономист.
В заключение Лобода добавил, что каких-то официальных рекомендаций от США или ЕС в отношении казахстанского депозитария не существует.