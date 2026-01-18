Американский инвестиционный фонд подал иск к России на сумму 225 миллиардов долларов, ссылаясь на задолженность Российской империи. Экономисты Иван Лизан и Василий Колташов предполагают, что этот шаг направлен на предотвращение захвата Европейским союзом российских активов, размещенных в бельгийском депозитарии Euroclear, написал «Взгляд» .

Иван Лизан сравнил ситуацию с процессом банкротства, где иногда создаются фиктивные обязательства, чтобы сохранить имущество должника. По его мнению, США намерены поставить свои претензии на замороженные российские активы, чтобы предотвратить их передачу в пользу ЕС.

Цель американцев, судя по всему, не в защите интересов России, а в создании инструмента воздействия на Кремль. Получив контроль над этими активами, США получат дополнительное преимущество в переговорах по урегулированию украинского конфликта.