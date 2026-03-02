Экономист Липоу рассказал, что нефть подорожала на фоне атаки на танкеры в Ормузском проливе

Атаки на танкеры в Ормузском проливе и фактическое ограничение судоходства в регионе привели к росту цен на нефть. Об этом заявил «Известиям» президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates, экономист, аналитик Эндрю Липоу.

Как отметил аналитик, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, цены на нефть марки Brent могут превысить 90 долларов за баррель. Это связано с тем, что 20% мировых поставок нефти рискуют быть выведенными с рынка, добавил Липоу.