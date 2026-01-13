Экономист Леер заявил, что тарифы США для партнеров Ирана наносят удар по международной торговле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о введении 25-процентных тарифов на товары из государств, поддерживающих торговые отношения с Ираном. Информацию об этом прокомментировал вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер в интервью изданию «Известия» .

Леер подчеркивает, что американские санкции касаются не отдельных товаров или конкретных стран, а наносят удар по международной торговле, затрагивая крупные экономики вроде Китая, Индии и Турции. Тарифы охватят широкий спектр продукции, включая нефть, химикаты, металлургию и машиностроение.

Особое внимание экономист уделил реакции Китая, считая, что КНР вряд ли пойдет на уступки Вашингтону и предпочтет компенсировать потери путем диверсификации торговых маршрутов и финансовых инструментов. Таким образом, китайцы выберут стратегию адаптации, стремясь минимизировать последствия санкций, сохраняя независимость своей внешней торговли.