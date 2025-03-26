Экономист Кульбака: США нужно согласие ЕС для подключения банков России к SWIFT

Соединенным Штатам потребуется согласие Евросоюза для подключения российских банков к системе SWIFT. Об этом заявил экономист Николай Кульбака в беседе с « Ридусом ».

Соответствующую возможность рассмотрели представители России и США на переговорах в Саудовской Аравии. Однако возвращение SWIFT остается лишь пожеланием России, отметил специалист.

«Все это пока вилами по воде писано. SWIFT является международным кооперативом, влияние США на который ограничено», — пояснил эксперт.

По его словам, для реализации идеи американскому лидеру Дональду Трампу необходимо обсудить вопрос с Евросоюзом. Только после достижения соглашения можно будет говорить о возможном подключении российских банков к международной платежной системе, сообщил Кульбака.