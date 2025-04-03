Экономист Кричевский: введенные Трампом пошлины даже косвенно не повлияют на Россию
Экономист Никита Кричевский обсудил с «Ридусом» потенциальное воздействие новых американских пошлин, установленных администрацией президента США Дональда Трампа, на российскую экономику.
По мнению эксперта, новые меры, несмотря на их масштабность, вряд ли повлияют даже косвенно на экономическое положение России.
«Мы, как известно, находимся под европейскими и американскими санкциями. В основном ничего не поставляем, и что будут пошлины у них, что не будут пошлины у них, нам абсолютно все равно», — пояснил специалист.
Экономист также указал на слабость экономических связей между Россией и США, что делает любые возможные заградительные меры незначительными для российской экономики. Она останется невосприимчивой к изменениям внешней торговой политики этой страны, подчеркнул Кричевский.