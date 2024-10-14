Экономист Кричевский назвал очевидным плюсом членства в БРИКС режим льготной таможенной торговли
Одним из очевидных плюсов членства в БРИКС является режим льготной таможенной торговли. Об этом «Ридусу» сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский.
Преимуществом вступления в организацию эксперт также назвал совместные действия по пресечению демпинга внутри экономик государств.
«Товары и услуги реализуются на основе честного и справедливого соперничества без каких-либо демпинговых инцидентов», — пояснил экономист.
Он добавил, что БРИКС становится альтернативой не только ЕС, но и АСЕАН, однако пока рано говорить, что организация начала догонять Запад по уровню экономического влияния.
Мужчина выстрелил в лицо насильнику своей родственницы возле казанской тюрьмы
Сотрудников кадровой службы МВД в Подольске наградили в честь профессионального праздника
«Грядет потепление». Автоэксперт призвал повременить со сменой шин
Новое оборудование запустили на машиностроительном заводе в Коломне
Председатели домов помогли исправить еще 6 тысяч дефектов во дворах Подмосковья
Тренинг по уходу за собаками провели в Лобне
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте