Экономист Кричевский назвал очевидным плюсом членства в БРИКС режим льготной таможенной торговли

Одним из очевидных плюсов членства в БРИКС является режим льготной таможенной торговли. Об этом «Ридусу» сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский.

Преимуществом вступления в организацию эксперт также назвал совместные действия по пресечению демпинга внутри экономик государств.

«Товары и услуги реализуются на основе честного и справедливого соперничества без каких-либо демпинговых инцидентов», — пояснил экономист.

Он добавил, что БРИКС становится альтернативой не только ЕС, но и АСЕАН, однако пока рано говорить, что организация начала догонять Запад по уровню экономического влияния.