Экономист Ковалев заявил, что ЕС принял решение по замороженным российским активам не в свою пользу

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал решение Евросоюза использовать прибыль от замороженных российских активов для финансирования Украины.

На взгляд экономиста, в Евросоюзе осознают, что решение не пойдет на пользу европейцам.

«Россия, безусловно, ответит контрмерами, плюс, и об этом неоднократно заявлялось, все эти решения будут обжалованы в судах», — сказал он.

Ковалев считает, что ЕС понесет серьезные репутационные и экономические убытки.

Ранее стало известно, что Совет ЕС утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины.