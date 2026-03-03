Экономист Василий Колташов в беседе со «Звездой» высказал мнение о влиянии высоких цен на нефть на мировую экономику и развитие стран. Он подчеркнул, что дорогие энергоносители создают серьезные проблемы для западных экономик, снижая их конкурентоспособность и ускоряя процессы деградации.

Высокие цены на нефть приводят к росту издержек производства и снижению покупательной способности населения, что негативно сказывается на экономике США и стран Европейского союза. В то же время развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, получают возможность развивать собственную промышленную базу и укреплять позиции на мировом рынке.

Колташов указал, что падение цен на нефть в 2025 году стало результатом политики США, направленной на снижение зависимости от импорта энергоресурсов и поддержание экономической стабильности. Однако снижение цен не решает проблемы структурных недостатков американской экономики.