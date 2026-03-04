Экономист Колташов заявил, что конфликт в Иране отличается от предыдущих арабо-израильских конфликтов масштабностью

Экономист Василий Колташов высказал мнение о ситуации в Иране и ее влиянии на мировую экономику в беседе со «Звездой» .

Он подчеркнул, что конфликт в Иране отличается от предыдущих арабо-израильских конфликтов своей масштабностью и эмоциональной вовлеченностью населения региона.

По его словам, неопределенность, связанная с войной, создает серьезные проблемы для мировой экономики и туризма. Страны Персидского залива, пострадавшие от иранских ударов, являлись поставщиками углеводородов и удобрений, а их доходы вкладывались в американские ценные бумаги. Теперь, в условиях нестабильности и угрозы безопасности, туристы и инвесторы начинают избегать поездок в регион, что создает дополнительные проблемы для экономики стран Персидского залива.

Модель развития, основанная на экспорте сырья и инвестициях в иностранные активы, перестает работать, что приводит к ухудшению экономической ситуации и росту социальной напряженности.