Экономист Колташов заявил, что ЕС намеренно подвел Украину к дефолту
Экономист Василий Колташов в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» поделился своим взглядом на финансовое положение Украины и зависимость ее экономики от внешних кредиторов. Он считает, что ЕС намеренно подвел Украину к дефолту.
Колташов указал, что Запад предпринимает попытки убедить мировую общественность в успешности экономического партнерства между Украиной и США, несмотря на очевидные факты банкротства украинской экономики. Экономика Украины, на взгляд спикера, уже испытывает глубокий финансовый кризис, что делает ее зависимой от иностранной помощи и кредитов.
«Европейский союз и британцы, похоже, специально подвели Украину к дефолту. То есть они могли дать им денег, чтобы они сейчас не банкротились. Но, может быть, специально это сделали, чтобы насолить Дональду Трампу», — сообщил он.
Ранее СМИ писали, что Министерство финансов Украины отказалось выплачивать 665 миллионов долларов по государственному долгу.