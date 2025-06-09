Экономист Василий Колташов в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» поделился своим взглядом на финансовое положение Украины и зависимость ее экономики от внешних кредиторов. Он считает, что ЕС намеренно подвел Украину к дефолту.

Колташов указал, что Запад предпринимает попытки убедить мировую общественность в успешности экономического партнерства между Украиной и США, несмотря на очевидные факты банкротства украинской экономики. Экономика Украины, на взгляд спикера, уже испытывает глубокий финансовый кризис, что делает ее зависимой от иностранной помощи и кредитов.

«Европейский союз и британцы, похоже, специально подвели Украину к дефолту. То есть они могли дать им денег, чтобы они сейчас не банкротились. Но, может быть, специально это сделали, чтобы насолить Дональду Трампу», — сообщил он.

Ранее СМИ писали, что Министерство финансов Украины отказалось выплачивать 665 миллионов долларов по государственному долгу.