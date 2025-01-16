Экономист Колташов: Трамп может снять санкции с российской нефти

Экономист Василий Колташов в беседе с ИА НСН заявил, что избранный президент США Дональд Трамп может снять санкции с российской нефти. При этом, шансов на то, что американский лидер прикажет Евросоюзу прекратить санкционную войну против России, нет.

«Трамп еще более жестко относится к Европе, к европейской промышленности. По мнению американцев, она должна исчезнуть», — сказал журналистам эксперт.

Колташов предположил, что европейские политики не станут снимать санкции, в том числе — размораживать российские активы. Экономист считает, что в Европе будут вести себя гораздо радикальнее американцев в предстоящую пятилетку.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио сообщал о возможном рассмотрении отмены антироссийских санкций в случае урегулирования украинского вопроса.