Экономист Колташов предсказал попытку ЕС «увильнуть» в переговорах с США

Президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели беседу, результатом которой стало решение начать торговые переговоры. Экономист Василий Колташов высказал предположение, что Евросоюз намерен попытаться «увильнуть» в ходе этих обсуждений. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Специалист назвал главной целью встречи инициирование торговых переговоров. На них европейцы постараются уклониться от предоставления американским партнерам максимума возможных преференций, считает эксперт.

«Потому что разрыв, если брать США и ЕС, 250 миллиардов долларов — по одним данным, 214 миллиардов долларов — по другим, при этом суммарный товарооборот — около триллиона долларов. Это очень много», — заявил экономист.

По его словам, попытки администрации Трампа развязать глобальную торговую войну оказались безуспешными, а введенные пошлины на китайский импорт приостановлены.