Экономист Колташов предсказал попытку ЕС «увильнуть» в переговорах с США
Президент США Дональд Трамп и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели беседу, результатом которой стало решение начать торговые переговоры. Экономист Василий Колташов высказал предположение, что Евросоюз намерен попытаться «увильнуть» в ходе этих обсуждений. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Специалист назвал главной целью встречи инициирование торговых переговоров. На них европейцы постараются уклониться от предоставления американским партнерам максимума возможных преференций, считает эксперт.
«Потому что разрыв, если брать США и ЕС, 250 миллиардов долларов — по одним данным, 214 миллиардов долларов — по другим, при этом суммарный товарооборот — около триллиона долларов. Это очень много», — заявил экономист.
По его словам, попытки администрации Трампа развязать глобальную торговую войну оказались безуспешными, а введенные пошлины на китайский импорт приостановлены.