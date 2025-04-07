Экономист Колташов: пошлины Трампа могут существенно поменять мировую торговлю

По мнению эксперта, основная проблема экономических реформ — высокая стоимость американских товаров, которые Трамп пытается продвигать, и недостаток их количества для удовлетворения потребностей других стран. Аналитик предположил, что кризис будет кратковременным, однако он способен кардинально изменить мировую торговлю.

«Мы вступили в острый, интенсивный, но непродолжительный экономический спад. Трамп просто убрал американские финансовые подпорки, которые стояли у мировой торговли», — пояснил специалист.

Он также отметил, что самое важное последствие кризиса заключается в снижении американского потребления. Результатом станет перестройка международной торговли, которая прекратит концентрироваться вокруг США и станет более разветвленной. Европейский союз может серьезно пострадать, что, безусловно, важно и выгодно для России, заявил Колташов.