Экономист Колташов: ЕС ждет капитуляция в случае торгового столкновения с США

Экономист и директор Института нового общества Виталий Колташов, выступая в эфире программы «Сегодня утром», спрогнозировал исход возможного торгового столкновения между ЕС и США. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, в подобных условиях Европейский союз ожидает полная капитуляция. Однако предшествовать событиям будет «в значительной мере спектакль», высказался специалист.

«Если дело дойдет до торгового столкновения, то США введет какие-то загородительные пошлины, со стороны Евросоюза будут ответные угрозы, может, даже на некоторое время какие-то пошлины. Дальше — переговоры и полная капитуляция Европейского союза», — пояснил экономист.

На его взгляд, у европейского руководства, состоящего из американской агентуры, нет шансов оказать сопротивление Белому дому.