Экономист Коган: Трампу вряд ли удастся осуществить план по увеличению пошлин на товары БРИКС

Дональду Трампу вряд ли удастся увеличить пошлины до 100% на товары из стран БРИКС в случае попытки создания ими новой валюты. Такое мнение в разговоре с «Ридусом» высказал профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Эксперт считает, что заявления Трампа не вполне осуществимы, поскольку курс на гегемонию доллара требует радикальных изменений валютной политики в Соединенных Штатах. Стране в первую очередь необходимо прекратить бесконтрольно печатать денежную массу, а также значительно уменьшить дефицит бюджета.

«Если Трамп действительно хочет, чтобы доллар снова стал основой мировой валютной системы, нужно задуматься о том, чтобы не морозилась большая часть платежей в долларах», — сказал Коган.

Он отметил, что американские банки и корреспонденты постоянно замораживают платежи.