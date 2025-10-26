Экономист Климов отметил, что ЕС готовит удар по собственным гражданам новыми санкциями против России

Доктор экономических наук Андрей Климов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» рассказал, что цель очередного пакета санкций Европейского союза состоит в переключении поставок энергоресурсов исключительно на американские предприятия.

«Поскольку российское топливо было значительно дешевле, в итоге пострадают европейские граждане», — отметил экономист.

Кроме того, Климов высказался о запрете импорта российского сжиженного газа, подчеркнув, что полная остановка пока невозможна из-за неподготовленности инфраструктуры ЕС.

Экономист также предположил, что изъятие западных странами замороженных российских активов приведет к уходу капитала из Европы в Азию и государства Ближнего Востока.