Экономист Клименко усомнился в возможности Запада заблокировать расчеты через российский аналог SWIFT | 360°

Мир 07 мая 2024, 12:02 Экономист Клименко усомнился в возможности Запада заблокировать расчеты через российский аналог SWIFT

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Евросоюз заявил о намерении запретить своим резидентам использовать российский аналог SWIFT. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его мнению, Западу вряд ли удастся заблокировать расчеты банков РФ с зарубежными партнерами через систему передачи финансовых сообщений.

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«Давят-давят, а толку особого нет: товары идут, а платежей не видно. <…> Не знаю, можно ли запретить тот субъект, который нельзя описать. Я сомневаюсь, что они понимают, что собираются запретить», — высказался эксперт.

Если за два года западные государства не сумели принять соответствующие меры, то уже и не смогут, заключил Клименко.