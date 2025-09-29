Доцент Финансового университета Александр Камкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал намерение Европейского союза воспользоваться активами России «выстрелом себе в репутационную ногу».

По мнению эксперта, подобные шаги являются беспрецедентными и серьезно подорвали бы доверие международного сообщества к европейской финансовой системе.

Экономист подчеркнул, что ранее ни одна страна мира не прибегала к прямым экспроприациям чужих активов, даже под предлогом предоставления кредитов под залог. Такие меры значительно снизят уровень доверия к крупнейшим европейским депозитным центрам, таким как Euroclear.

Эксперт связал решение европейских чиновников с недостатком финансирования и влиянием проукраинских кругов. Камкин отметил, что европейские лидеры осознают нехватку ресурсов для реализации заявленных проектов по военной модернизации и экологическим инициативам, одновременно продолжая поддержку Украины.