Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай. Он пробует сформировать общее для стран видение мирного разрешения международных конфликтов в разных регионах, сообщил китайский экономист Эндрю Люн в беседе с «Известиями».

По его словам, Орбан намерен найти общее мнение о том, как разрешить кризис, охвативший мировой порядок и экономику.

Китай считает, что обсуждение урегулирования конфликта должно быть основано на реалистичных, достижимых и справедливых принципах. Также должен учитываться суверенитет всех стран, заключил Люн.