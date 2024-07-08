Экономист из КНР Люн: Орбан пытается найти общие с Китаем мирные планы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай. Он пробует сформировать общее для стран видение мирного разрешения международных конфликтов в разных регионах, сообщил китайский экономист Эндрю Люн в беседе с «Известиями».

По его словам, Орбан намерен найти общее мнение о том, как разрешить кризис, охвативший мировой порядок и экономику.

Китай считает, что обсуждение урегулирования конфликта должно быть основано на реалистичных, достижимых и справедливых принципах. Также должен учитываться суверенитет всех стран, заключил Люн.

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